drAlexander написав:Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
drAlexander написав:Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
Без комиссии, если перевести на карту или счет в другом банке.
Stringer написав:Может, он не на свой депозит отправлял.
[/quote]какая разница это все равно внутри банка и СЕП тут не причем[/quote] И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит [/quote] Это вы так думаете что через СЕП.Насамом деле там внутренняя проводка.СЕП это через корсчет в НБУ.Поэтому это система межбанковских платежей.Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные).Как вы себе это представляете?Типа моно отправляет платёжку через НБУ о том что он списывает со своего корсчета 100 грн. для зачисления на корсчет себе же, так что ли?))).Некоторые думают что если они заполняют полностью реквизиты то это и есть платеж через СЕП.
посетитель написав:Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные). Как вы себе это представляете?
У банка могут быть балансовые отделения и у каждого из них свой МФО. В СЭП НБУ, кажись, 6 моделей, там есть разные варианты, в т.ч. для платежей внутри банка.
Типа моно отправляет платёжку через НБУ о том что он списывает со своего корсчета 100 грн. для зачисления на корсчет себе же, так что ли?)))
Не на корсчет, а на счет другого своего клиента (или даже на другой счет одного и того же клиента). Почему бы и нет, если банк по другому не умеет или у него нет внутренней платежной системы? А НБУ какая разница? Может через свой корсчет и внутрибанковские платежи гонять, больше заработает.
Некоторые думают что если они заполняют полностью реквизиты то это и есть платеж через СЕП
Через СЭП или не через СЭП решает банк и так настраивает свои системы. Если захочет, может через СЭП и внутрибановские платежи гонять (на один МФО). Это вопрос предпочтений и денег (цены).
Stringer написав:И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит
Это вы так думаете что через СЕП.Насамом деле там внутренняя проводка.СЕП это через корсчет в НБУ.Поэтому это система межбанковских платежей.Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные).Как вы себе это представляете?Типа моно отправляет платёжку через НБУ о том что он списывает со своего корсчета 100 грн. для зачисления на корсчет себе же, так что ли?))).Некоторые думают что если они заполняют полностью реквизиты то это и есть платеж через СЕП.
Да какая разница как это происходит алгоритмически? Сформировать сэп платёж себе же на другой счет позволяют подавляющее большинство интернет банкингов без каких либо проблем для клиента - монобанда не исключение
drAlexander написав:Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
Перекинуть на любую карту украинского банка с бесплатным снятием нала.
+1
на Аллу или на Ощад.
у Аллы пакетных картах 2 раза в месяц снять в кассе безлимит.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Stringer написав:И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит
Это вы так думаете что через СЕП.Насамом деле там внутренняя проводка.СЕП это через корсчет в НБУ.Поэтому это система межбанковских платежей.Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные).Как вы себе это представляете?Типа моно отправляет платёжку через НБУ о том что он списывает со своего корсчета 100 грн. для зачисления на корсчет себе же, так что ли?))).Некоторые думают что если они заполняют полностью реквизиты то это и есть платеж через СЕП.
Да какая разница как это происходит алгоритмически? Сформировать сэп платёж себе же на другой счет позволяют подавляющее большинство интернет банкингов без каких либо проблем для клиента - монобанда не исключение
Разница в терминах. Вы же не говорите, что Р2Р и СЭП это одно и тоже. Хотя СЭП это "система электронных платежей" и по логике, любой безнал уже является СЭПом, но фактически СЭПом называют именно межбанковские расчеты - когда отправитель и получатель на разных МФО. ЗЫ да, я зануда
Skiw написав:Разница в терминах. Вы же не говорите, что Р2Р и СЭП это одно и тоже. Хотя СЭП это "система электронных платежей" и по логике, любой безнал уже является СЭПом, но фактически СЭПом называют именно межбанковские расчеты - когда отправитель и получатель на разных МФО. ЗЫ да, я зануда
логика неверна Это не просто система электронных платежей, это КОНКРЕТНАЯ СЭП НБУ, см. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=53859 со своими правилами и ограничениями. У неё есть опердень када она фунциклирует. В противовес СЭПу р2р/манисенд фунциклирует круглосуточно и зависит от МПС, но у него есть существенные ограничения на перевод стредств. Причем банки такие переводы приравнивают к НАЛИЧНЫМ А еще есть система электронных переводов типа Свифт, ПейПал и всякие ВестерЮнионы ... И може скоро появится у нас какая-то SEPA