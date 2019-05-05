2 компа- СЕП и ИНФ
вот шо такое сеп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 18:22
Может я, конечно, ничего не понимаю, но зачем извращаться с СЕПами при переводе с Мони на Моню? Вообще, насколько мне известно, эта штука нужна только для замороченных банков вроде Аллы или ТАСа, где упоротая система зачисления денег/гашения кредита. В Моно же ж этого нет. Так нафиг там заморачиваться? В чём смысл?
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