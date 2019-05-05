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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1326132713281329
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:34

2 компа- СЕП и ИНФ
вот шо такое сеп :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:22

Может я, конечно, ничего не понимаю, но зачем извращаться с СЕПами при переводе с Мони на Моню? Вообще, насколько мне известно, эта штука нужна только для замороченных банков вроде Аллы или ТАСа, где упоротая система зачисления денег/гашения кредита. В Моно же ж этого нет. Так нафиг там заморачиваться? В чём смысл?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:16

Re: Monobank

  Shustoff написав:В чём смысл?

Єта єсть висшій пілотаж
людині із землі не зрозуміти..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:35

Re: Monobank

  Shustoff написав:В чём смысл?
например карта депоклиента в минусе,а карт других банков для транзита на пополнение нет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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