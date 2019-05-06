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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1326132713281329
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:34

2 компа- СЕП и ИНФ
вот шо такое сеп :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:22

Может я, конечно, ничего не понимаю, но зачем извращаться с СЕПами при переводе с Мони на Моню? Вообще, насколько мне известно, эта штука нужна только для замороченных банков вроде Аллы или ТАСа, где упоротая система зачисления денег/гашения кредита. В Моно же ж этого нет. Так нафиг там заморачиваться? В чём смысл?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:16

Re: Monobank

  Shustoff написав:В чём смысл?

Єта єсть висшій пілотаж
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:35

Re: Monobank

  Shustoff написав:В чём смысл?
например карта депоклиента в минусе,а карт других банков для транзита на пополнение нет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:13

  clientage написав:
  Skiw написав:Разница в терминах. Вы же не говорите, что Р2Р и СЭП это одно и тоже. Хотя СЭП это "система электронных платежей" и по логике, любой безнал уже является СЭПом, но фактически СЭПом называют именно межбанковские расчеты - когда отправитель и получатель на разных МФО.
ЗЫ да, я зануда

логика неверна :(
Это не просто система электронных платежей, это КОНКРЕТНАЯ СЭП НБУ, см. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=53859 со своими правилами и ограничениями. У неё есть опердень када она фунциклирует.
В противовес СЭПу р2р/манисенд фунциклирует круглосуточно и зависит от МПС, но у него есть существенные ограничения на перевод стредств. Причем банки такие переводы приравнивают к НАЛИЧНЫМ :idea:
А еще есть система электронных переводов типа Свифт, ПейПал и всякие ВестерЮнионы ... И може скоро появится у нас какая-то SEPA :)

Никто не пишет СЭП НБУ, все пишут СЭП.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:19

Re: Monobank

А к наличным их не приравнивают, их приравнивают к платежам по реквизитам. Что по факту, является снятием средств с перечислением их получателю. Просто без бумаги на руках, а значит целевое использование неизвестно.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:22

  v57 написав:2 компа- СЕП и ИНФ
вот шо такое сеп :)

Это в банке 2 арма, а клиенту это зачем?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:27

  Shustoff написав:Может я, конечно, ничего не понимаю, но зачем извращаться с СЕПами при переводе с Мони на Моню? Вообще, насколько мне известно, эта штука нужна только для замороченных банков вроде Аллы или ТАСа, где упоротая система зачисления денег/гашения кредита. В Моно же ж этого нет. Так нафиг там заморачиваться? В чём смысл?

Это имеет смысл там, где тарифы за зачисление с другого банка ниже, чем через кассу или р2р, ну и объемы таких зачислений играют роль.
Skiw :D
Skiw
 
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