Может я, конечно, ничего не понимаю, но зачем извращаться с СЕПами при переводе с Мони на Моню? Вообще, насколько мне известно, эта штука нужна только для замороченных банков вроде Аллы или ТАСа, где упоротая система зачисления денег/гашения кредита. В Моно же ж этого нет. Так нафиг там заморачиваться? В чём смысл?
Skiw написав:Разница в терминах. Вы же не говорите, что Р2Р и СЭП это одно и тоже. Хотя СЭП это "система электронных платежей" и по логике, любой безнал уже является СЭПом, но фактически СЭПом называют именно межбанковские расчеты - когда отправитель и получатель на разных МФО. ЗЫ да, я зануда
логика неверна Это не просто система электронных платежей, это КОНКРЕТНАЯ СЭП НБУ, см. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=53859 со своими правилами и ограничениями. У неё есть опердень када она фунциклирует. В противовес СЭПу р2р/манисенд фунциклирует круглосуточно и зависит от МПС, но у него есть существенные ограничения на перевод стредств. Причем банки такие переводы приравнивают к НАЛИЧНЫМ А еще есть система электронных переводов типа Свифт, ПейПал и всякие ВестерЮнионы ... И може скоро появится у нас какая-то SEPA
А к наличным их не приравнивают, их приравнивают к платежам по реквизитам. Что по факту, является снятием средств с перечислением их получателю. Просто без бумаги на руках, а значит целевое использование неизвестно.
Shustoff написав:Может я, конечно, ничего не понимаю, но зачем извращаться с СЕПами при переводе с Мони на Моню? Вообще, насколько мне известно, эта штука нужна только для замороченных банков вроде Аллы или ТАСа, где упоротая система зачисления денег/гашения кредита. В Моно же ж этого нет. Так нафиг там заморачиваться? В чём смысл?
Это имеет смысл там, где тарифы за зачисление с другого банка ниже, чем через кассу или р2р, ну и объемы таких зачислений играют роль.