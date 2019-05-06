Stringer написав:Да какая разница как это происходит алгоритмически? Сформировать сэп платёж себе же на другой счет позволяют подавляющее большинство интернет банкингов без каких либо проблем для клиента - монобанда не исключение
В другой банк - да. В одном банке - только уникумы типа Форварда, т.к. желаюших платить НБУ комиссии за внутрибанковсие платежи мало. В общем случае не интернет-банкинг и не клиент решает пойдет ли платеж через СЭП НБУ, а платежный модуль АБС (если платеж дойдет до него и не исполнится раньше, например, как р2р). Этот модуль решает, как будет исполнен платеж - через СЭП НБУ или через ВПС, если она реализована в банке. Короче, все это прописывется в настройках АБС.
Уже в следующем месяце мы начнем эмиссию карт Visa
Мы считаем, что сотрудничество с двумя платежными системами повышает, с одной стороны, устойчивость и рациональность бизнес-модели, а, с другой стороны, благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей.
Карты поступят в точки выдач и будут выдаваться клиентам случайным образом. Кто-то будет получать Visa, а кто-то MasterCard.
А у вас есть какие-то предпочтения при пользовании картами? Нравится ли вам какая-то платежная система больше?
интересно как политика выдачи карт случайным образом "благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей". Ладно уже б сказали что дают возможность выбирать клиенту самому.
Это не просто система электронных платежей, это КОНКРЕТНАЯ СЭП НБУ, см. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=53859 со своими правилами и ограничениями. У неё есть опердень када она фунциклирует. В противовес СЭПу р2р/манисенд фунциклирует круглосуточно и зависит от МПС, но у него есть существенные ограничения на перевод стредств. Причем банки такие переводы приравнивают к НАЛИЧНЫМ А еще есть система электронных переводов типа Свифт, ПейПал и всякие ВестерЮнионы ... И може скоро появится у нас какая-то SEPA
Платежная система НБУ называется СЭП НБУ, она работает почти со всеми банковскими счетами, ее участниками являются банки, имеющие корсчет в НБУ, через который проходят все входящие и исходящие платежи банка.
МПС имеют свои платежные системы, которые работают круглосуточно, но только с картами. Ее участниками опосредовано (через банки) являются кардхолдеры, при этом напрямую с МПС они не работают, т.к. там очень многим управляют банки, но могут быть моменты, когда карты работают, когда банк не работает. Карты не работают только когда не работают МПС. Приравнивание карточных переводов к наличным, возможно, не совсем корректно, но с другой стороны только карты позволяют снимать (получать) деньги без кассы.
Свифт - это не платежная система, а система передачи информационных сообщений (свифтовок). Банки используют ее для переводов (платежей) в любых валютах, когда их не устраивает СЭП НБУ.
Еще есть системы наличных денежных переводов (Вестерны и иже с ними) и прочие, т.е. на любой цвет и вкус
maxim2014 написав:интересно как политика выдачи карт случайным образом "благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей". Ладно уже б сказали что дают возможность выбирать клиенту самому.
Копируют свой старый опыт по Привату. Где могут дать Визу или Мастер, смотря какие есть болванки. И, большинству клиентов, действительно все равно.