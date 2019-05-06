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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1328132913301331>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:23

Re: Monobank

  Stringer написав:Да какая разница как это происходит алгоритмически? Сформировать сэп платёж себе же на другой счет позволяют подавляющее большинство интернет банкингов без каких либо проблем для клиента - монобанда не исключение

В другой банк - да. В одном банке - только уникумы типа Форварда, т.к. желаюших платить НБУ комиссии за внутрибанковсие платежи мало. В общем случае не интернет-банкинг и не клиент решает пойдет ли платеж через СЭП НБУ, а платежный модуль АБС (если платеж дойдет до него и не исполнится раньше, например, как р2р). Этот модуль решает, как будет исполнен платеж - через СЭП НБУ или через ВПС, если она реализована в банке. Короче, все это прописывется в настройках АБС.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:28

  Вкладчик1234 написав:
Уже в следующем месяце мы начнем эмиссию карт Visa

Мы считаем, что сотрудничество с двумя платежными системами повышает, с одной стороны, устойчивость и рациональность бизнес-модели, а, с другой стороны, благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей.

Карты поступят в точки выдач и будут выдаваться клиентам случайным образом.
Кто-то будет получать Visa, а кто-то MasterCard.

А у вас есть какие-то предпочтения при пользовании картами? Нравится ли вам какая-то платежная система больше?

Зображення

https://t.me/OGoMono/189

интересно как политика выдачи карт случайным образом "благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей". Ладно уже б сказали что дают возможность выбирать клиенту самому.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:31

коли моно банда заіммеє вже 1 000 000 клієнтів? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:50

clientage
Это не просто система электронных платежей, это КОНКРЕТНАЯ СЭП НБУ, см. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=53859 со своими правилами и ограничениями. У неё есть опердень када она фунциклирует.
В противовес СЭПу р2р/манисенд фунциклирует круглосуточно и зависит от МПС, но у него есть существенные ограничения на перевод стредств. Причем банки такие переводы приравнивают к НАЛИЧНЫМ :idea:
А еще есть система электронных переводов типа Свифт, ПейПал и всякие ВестерЮнионы ... И може скоро появится у нас какая-то SEPA :)

Платежная система НБУ называется СЭП НБУ, она работает почти со всеми банковскими счетами, ее участниками являются банки, имеющие корсчет в НБУ, через который проходят все входящие и исходящие платежи банка.

МПС имеют свои платежные системы, которые работают круглосуточно, но только с картами. Ее участниками опосредовано (через банки) являются кардхолдеры, при этом напрямую с МПС они не работают, т.к. там очень многим управляют банки, но могут быть моменты, когда карты работают, когда банк не работает. Карты не работают только когда не работают МПС. Приравнивание карточных переводов к наличным, возможно, не совсем корректно, но с другой стороны только карты позволяют снимать (получать) деньги без кассы.

Свифт - это не платежная система, а система передачи информационных сообщений (свифтовок). Банки используют ее для переводов (платежей) в любых валютах, когда их не устраивает СЭП НБУ.

Еще есть системы наличных денежных переводов (Вестерны и иже с ними) и прочие, т.е. на любой цвет и вкус :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:55

Re: Monobank

Клиент хочет Visa, а случайным образом получит mastercard. А как быть с теми, кто желает к одному счету привязать и Visa, и mastercard?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:56

  greenozon написав:коли моно банда заіммеє вже 1 000 000 клієнтів? :)


А хіба ще нема?

Токо не клиентов, а пользователей. Т.к. клиенты у банков, а у продуктов пользователи.

З.Ы. У банд - жертвы (или пострадавшие).
Востаннє редагувалось newbie в Пон 06 тра, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:01

  MASolomko написав:Клиент хочет Visa, а случайным образом получит mastercard. А как быть с теми, кто желает к одному счету привязать и Visa, и mastercard?

Это как?

Может тогда уже МПС Виза привязать к МПС Мастеркард? Или объединить их?

Что то одно, причем любое, очевидно, возможно. А 2 карты, причем разных МПС, к одному счету :shock:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:06

Re: Monobank

  newbie написав:Что то одно, причем любое, очевидно, возможно. А 2 карты, причем разных МПС, к одному счету :shock:
Ну, в Привате это возможно. К одному счету привязаны платежные карты МПС и mastercard, и Visa. Да, а так нельзя со слов поддержки, но руки сами сделать могут.)))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:07

  MASolomko написав:
  newbie написав:Что то одно, причем любое, очевидно, возможно. А 2 карты, причем разных МПС, к одному счету :shock:
Ну, в Привате это возможно. К одному счету привязаны платежные карты МПС и mastercard, и Visa. Да, а так нельзя со слов поддержки, но руки сами сделать могут.)))

Да не только в привате. Много где можно к одному счету привязыать карты разных МПС
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:10

  maxim2014 написав:интересно как политика выдачи карт случайным образом "благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей". Ладно уже б сказали что дают возможность выбирать клиенту самому.

Копируют свой старый опыт по Привату. Где могут дать Визу или Мастер, смотря какие есть болванки. И, большинству клиентов, действительно все равно.
wig
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