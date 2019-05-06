Додано: Пон 06 тра, 2019 09:50

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=53859 со своими правилами и ограничениями. У неё есть опердень када она фунциклирует.

В противовес СЭПу р2р/манисенд фунциклирует круглосуточно и зависит от МПС, но у него есть существенные ограничения на перевод стредств. Причем банки такие переводы приравнивают к НАЛИЧНЫМ

А еще есть система электронных переводов типа Свифт, ПейПал и всякие ВестерЮнионы ... И може скоро появится у нас какая-то SEPA Это не просто система электронных платежей, это КОНКРЕТНАЯ СЭП НБУ, см.... t_id=53859 со своими правилами и ограничениями. У неё есть опердень када она фунциклирует.В противовес СЭПу р2р/манисенд фунциклирует круглосуточно и зависит от МПС, но у него есть существенные ограничения на перевод стредств. Причем банки такие переводы приравнивают к НАЛИЧНЫМА еще есть система электронных переводов типа Свифт, ПейПал и всякие ВестерЮнионы ... И може скоро появится у нас какая-то SEPA

Платежная система НБУ называется СЭП НБУ, она работает почти со всеми банковскими счетами, ее участниками являются банки, имеющие корсчет в НБУ, через который проходят все входящие и исходящие платежи банка.МПС имеют свои платежные системы, которые работают круглосуточно, но только с картами. Ее участниками опосредовано (через банки) являются кардхолдеры, при этом напрямую с МПС они не работают, т.к. там очень многим управляют банки, но могут быть моменты, когда карты работают, когда банк не работает. Карты не работают только когда не работают МПС. Приравнивание карточных переводов к наличным, возможно, не совсем корректно, но с другой стороны только карты позволяют снимать (получать) деньги без кассы.Свифт - это не платежная система, а система передачи информационных сообщений (свифтовок). Банки используют ее для переводов (платежей) в любых валютах, когда их не устраивает СЭП НБУ.Еще есть системы наличных денежных переводов (Вестерны и иже с ними) и прочие, т.е. на любой цвет и вкус