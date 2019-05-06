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Monobank
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:12
wig написав: maxim2014 написав:
интересно как политика выдачи карт случайным образом "благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей". Ладно уже б сказали что дают возможность выбирать клиенту самому.
Копируют свой старый опыт по Привату. Где могут дать Визу или Мастер, смотря какие есть болванки. И, большинству клиентов, действительно все равно.
да я это понимаю что клиенту пофиг... просто ж он же аргумент "железный" привел что это благоприятно сказывается на клиентах
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:17
MASolomko написав:
Ну, в Привате это возможно. К одному счету привязаны платежные карты МПС и mastercard, и Visa. Да, а так нельзя со слов поддержки, но руки сами сделать могут.)))
Круто.
Представляю себе перевод между ними способом со счета на счет (напрямую, без транзитного 2924 и указания в назначении платежа). У АБС крыша не поедет?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:21
newbie написав: MASolomko написав:
Ну, в Привате это возможно. К одному счету привязаны платежные карты МПС и mastercard, и Visa. Да, а так нельзя со слов поддержки, но руки сами сделать могут.)))
Круто.
Представляю себе перевод между ними способом со счета на счет (напрямую, без транзитного 2924 и указания в назначении платежа). У АБС крыша не поедет?
Какой перевод между двумя картами привязанными к одному счету? У них же баланс общий.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:24
maxim2014 написав:
Да не только в привате. Много где можно к одному счету привязыать карты разных МПС
Я рассуждал с точки зрения того, что карта является средством доступа к счету клиента (в АБС). Но тогда действительно, почему их не может быть много, в т.ч. от разных МПС?
Если говорить о счетах карт, с которыми работает процессинг, то там у каждой карты свой счет.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:27
maxim2014 написав:
Какой перевод между двумя картами привязанными к одному счету? У них же баланс общий.
Ну и что? Перевод с карты на карту, р2р. Баланс счета клиента в АБС не меняется, но деньги между картами (и счетами процессинга) перемещаются.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:30
maxim2014 написав:
он же аргумент "железный" привел что это благоприятно сказывается на клиентах
Чем благоприятно, не пояснил?
Касательно того, что клиенту пофиг, то я не уверен, что хотел бы, чтобы у меня был один счет на 100 действующих карт.
А если в том смысле, что карта закончилась, вместо нее дали другую, в т.ч. возможно, другой МПС, тот тут может и пофиг или даже выгодно. Пусть счет остается то же.
Я, например, люблю переводить со счета на счет и мне пофиг какая карта на той стороне и есть ли она вообще.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:42
newbie слушай... ты тут напутал все подряд.
Горох говорит что будут выдавать рендомно карты клиентам (кому-то виза, кому-то мастер). А тут еще народ начал обсуждать что неплохо былот бы иметь карты двух МПС привязанных к одному счету. и это уже совсем другой топик.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:56
greenozon написав:
коли моно банда заіммеє вже 1 000 000 клієнтів?
Горох говорил, что через 2-3 недели.
То есть - 20-27 мая
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:58
greenozon написав:
коли моно банда заіммеє вже 1 000 000 клієнтів?
Цитирую фронтмена:
Через две-три недели у monobank будет МИЛЛИОН клиентов!
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