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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:33

  greenozon написав:Давайте подумаємо, що буде після взяття цього дуже бажаного Горохом бар'єру
1) поріжуть усі плюшки фішки
2) докинуть ще
3) нічого не зміниться :)

моє враження - 1 (бо вже купа баранів загнано в коглосп, можна і пожирувати в свій бік)

согласен с пунктом 1
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:44

maxim2014
Горох говорит что будут выдавать рендомно карты клиентам (кому-то виза, кому-то мастер).

И в чем благоприятность этой рандомности?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:49

  newbie написав:maxim2014
Горох говорит что будут выдавать рендомно карты клиентам (кому-то виза, кому-то мастер).

И в чем благоприятность этой рандомности?

Ну я вот изначально задался аналогичным вопросом... А потом ты начал тут валить в тему что не понимаешь как можно привязать 2 карты разных МПС к одному счету.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:55

  maxim2014 написав:
  MASolomko написав:
  newbie написав:Что то одно, причем любое, очевидно, возможно. А 2 карты, причем разных МПС, к одному счету :shock:
Ну, в Привате это возможно. К одному счету привязаны платежные карты МПС и mastercard, и Visa. Да, а так нельзя со слов поддержки, но руки сами сделать могут.)))

Да не только в привате. Много где можно к одному счету привязыать карты разных МПС

В ЕКСІМі наприклад зараз Візу можна лише як додку до МС зробить...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:33

Re: Monobank

На текущем уровне карты, для меня предпочтительнее МС - там хоть баллы бильше можно получить при оплате
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:54

  Alex_ki написав:На текущем уровне карты, для меня предпочтительнее МС - там хоть баллы бильше можно получить при оплате

Но когда банки шли под ВА обычно по визам снимать удавалось и больше, и дольше чем по мастерам
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:07

  Alex_ki написав:На текущем уровне карты, для меня предпочтительнее МС - там хоть баллы бильше можно получить при оплате

На текущем уровне карты для меня предпочтительнее VISA - там хоть во время разных акций этой МПС можно заплатить при необходимости. Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла, ибо полно более выгодных кредитных карт. У меня в этом году по Моно была одна-единственная торговая операция(Uber) в начале января.
Vorlon
 
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