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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:33
greenozon написав:
Давайте подумаємо, що буде після взяття цього дуже бажаного Горохом бар'єру
1) поріжуть усі плюшки фішки
2) докинуть ще
3) нічого не зміниться
моє враження - 1 (бо вже купа баранів загнано в коглосп, можна і пожирувати в свій бік)
согласен с пунктом 1
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maxim2014
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:44
maxim2014
Горох говорит что будут выдавать рендомно карты клиентам (кому-то виза, кому-то мастер).
И в чем благоприятность этой рандомности?
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newbie
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:49
newbie написав:maxim2014
Горох говорит что будут выдавать рендомно карты клиентам (кому-то виза, кому-то мастер).
И в чем благоприятность этой рандомности?
Ну я вот изначально задался аналогичным вопросом... А потом ты начал тут валить в тему что не понимаешь как можно привязать 2 карты разных МПС к одному счету.
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maxim2014
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:55
maxim2014 написав: MASolomko написав: newbie написав:
Что то одно, причем любое, очевидно, возможно. А 2 карты, причем разных МПС, к одному счету
Ну, в Привате это возможно. К одному счету привязаны платежные карты МПС и mastercard, и Visa. Да, а так нельзя со слов поддержки, но руки сами сделать могут.)))
Да не только в привате. Много где можно к одному счету привязыать карты разных МПС
В ЕКСІМі наприклад зараз Візу можна лише як додку до МС зробить...
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kreuz
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Додано: Пон 06 тра, 2019 12:33
На текущем уровне карты, для меня предпочтительнее МС - там хоть баллы бильше можно получить при оплате
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Alex_ki
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Додано: Пон 06 тра, 2019 12:54
Alex_ki написав:
На текущем уровне карты, для меня предпочтительнее МС - там хоть баллы бильше можно получить при оплате
Но когда банки шли под ВА обычно по визам снимать удавалось и больше, и дольше чем по мастерам
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Flamingo
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Додано: Пон 06 тра, 2019 13:07
Alex_ki написав:
На текущем уровне карты, для меня предпочтительнее МС - там хоть баллы бильше можно получить при оплате
На текущем уровне карты для меня предпочтительнее VISA - там хоть во время разных акций этой МПС можно заплатить при необходимости. Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла, ибо полно более выгодных кредитных карт. У меня в этом году по Моно была одна-единственная торговая операция(Uber) в начале января.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 13:17
Flamingo написав:
Но когда банки шли под ВА обычно по визам снимать удавалось и больше, и дольше чем по мастерам
Навіть без ТА за візами у банкоматах часто вищі ліміти на одну операцію. Любителі знімати кредитний ліміт кешем можуть оцінити таку перевагу і порадувати котика.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:36
Flamingo написав:
Но когда банки шли под ВА обычно по визам снимать удавалось и больше, и дольше чем по мастерам
Это зависело от банка (Дельты), а не МПС.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:43
maxim2014 написав:
Ну я вот изначально задался аналогичным вопросом
Потом на него же и ответил "железным аргументом"
З.Ы. Никто никуда не влазил. Объединять схожие вопросы не значит влазить
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