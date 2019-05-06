Чем вопрос про выдачу рендомно визы и мастера схож с тем, в котором обсуждалось возможность иметь карты разных МПС привязанные к одному картсчету?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47
Чем вопрос про выдачу рендомно визы и мастера схож с тем, в котором обсуждалось возможность иметь карты разных МПС привязанные к одному картсчету?
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