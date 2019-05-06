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Обслуговування в українських
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Monobank

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47

  newbie написав:
  maxim2014 написав:Ну я вот изначально задался аналогичным вопросом

Потом на него же и ответил "железным аргументом"

З.Ы. Никто никуда не влазил. Объединять схожие вопросы не значит влазить :wink:

Чем вопрос про выдачу рендомно визы и мастера схож с тем, в котором обсуждалось возможность иметь карты разных МПС привязанные к одному картсчету?
maxim2014
 
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