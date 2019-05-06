Чем вопрос про выдачу рендомно визы и мастера схож с тем, в котором обсуждалось возможность иметь карты разных МПС привязанные к одному картсчету?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47
Чем вопрос про выдачу рендомно визы и мастера схож с тем, в котором обсуждалось возможность иметь карты разных МПС привязанные к одному картсчету?
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:50
maxim2014
Тем, что не имеет значения, карту какой МПС выдавать и привязывать к счету (в т.ч. при перевыпуске или допку) . Это вообще не вопрос клиента, что есть у банка (или дешевле ему обходится), то и выдает. Кроме того может выдать и привязать столько карт, сколько захочет. Счета его, а не МПС, которых это не касается.
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