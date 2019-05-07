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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47

  newbie написав:
  maxim2014 написав:Ну я вот изначально задался аналогичным вопросом

Потом на него же и ответил "железным аргументом"

З.Ы. Никто никуда не влазил. Объединять схожие вопросы не значит влазить :wink:

Чем вопрос про выдачу рендомно визы и мастера схож с тем, в котором обсуждалось возможность иметь карты разных МПС привязанные к одному картсчету?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:50

maxim2014
Тем, что не имеет значения, карту какой МПС выдавать и привязывать к счету (в т.ч. при перевыпуске или допку) . Это вообще не вопрос клиента, что есть у банка (или дешевле ему обходится), то и выдает. Кроме того может выдать и привязать столько карт, сколько захочет. Счета его, а не МПС, которых это не касается.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:52

maxim2014
Мягко говоря странное решение имея два продукта VISA и MC не давать клиенту право выбирать. Разница между картами двух МПС все же есть. Например, лимиты по бесконтактным операциям, акции и бонусные программы от каждой из платежной систем. Дизайн карт может быть разным и т.д и т.п. У меня был курьезный момент с МС, когда отель за границей не хотел принимать мой MC debit к оплате и просил чтобы я дал им кредитную карту!-) Как я должен был объяснить клерку что мой MC debit на самом деле кредитная карта? В ситуации помогла имеющаяся в тот момент карта VISA. Она не была кредитной, конечно же, но на визах не пишут debit и банк принял ее к оплате без проблем. С тех пор придпочитаю именно визы, хотя у мастеров, безусловно, есть свои плюсы. Я понимаю, что для 90% клиентов логотип на карте не имеет значения, но право клиенту выбирать нужно предоставить в любом случае.
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:09

Re: Monobank

Согласен и поддерживаю полностью.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:48

  nickvlk1 написав:maxim2014
Мягко говоря странное решение имея два продукта VISA и MC не давать клиенту право выбирать. Разница между картами двух МПС все же есть. Например, лимиты по бесконтактным операциям, акции и бонусные программы от каждой из платежной систем. Дизайн карт может быть разным и т.д и т.п. У меня был курьезный момент с МС, когда отель за границей не хотел принимать мой MC debit к оплате и просил чтобы я дал им кредитную карту!-) Как я должен был объяснить клерку что мой MC debit на самом деле кредитная карта? В ситуации помогла имеющаяся в тот момент карта VISA. Она не была кредитной, конечно же, но на визах не пишут debit и банк принял ее к оплате без проблем. С тех пор придпочитаю именно визы, хотя у мастеров, безусловно, есть свои плюсы. Я понимаю, что для 90% клиентов логотип на карте не имеет значения, но право клиенту выбирать нужно предоставить в любом случае.

1) ви не клієнт Прихвата і не знаєте як там відбувається вибір картки? 9 з 10-ти, що батьки Прихвата запровадять тут таку саму систему. Якщо вам буде принципово, то побіжите у сусідне відділення (банку без відділень) або замовите іменну (тепер буде хоч якийсь сенс у існуванні цього продукту);
2) готелі і прокати, зазвичай, хочуть картку з кредтним біном. Ви впевнені, що зіграло саме те, що у вас на Візі не був написаний клас чи може таки там був правильний бін?
Не зрозуміла цікавість до Візи самого Котопродукту - там ніби відкати менші, ніж по МС.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:53

Re: Monobank

newbie написав:Ну и что? Перевод с карты на карту, р2р. Баланс счета клиента в АБС не меняется, но деньги между картами (и счетами процессинга) перемещаются.

Вы не поверите.... В ПЦ у карт тоже может быть один счёт :)

Я как бы вообще не понимаю как это нельзя к одному счету несколько карт разных МПС :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:16

  qwe_ua написав:
newbie написав:Ну и что? Перевод с карты на карту, р2р. Баланс счета клиента в АБС не меняется, но деньги между картами (и счетами процессинга) перемещаются.

Вы не поверите.... В ПЦ у карт тоже может быть один счёт :)

Я как бы вообще не понимаю как это нельзя к одному счету несколько карт разных МПС :D

Ну от такий у нас експерт. На пам'ять може цитувати вихідний код усіх відомих людству АБС і вільно читати бінарні дампи RFID, а 2 картки, підв'язані до одного рахунку, - це вже космос. Потерпіть - погода владнається і приступ пройде, тим часом сильно не годуйте.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:28

Re: Monobank

newbie написав:
  maxim2014 написав:Какой перевод между двумя картами привязанными к одному счету? У них же баланс общий.

Ну и что? Перевод с карты на карту, р2р. Баланс счета клиента в АБС не меняется, но деньги между картами (и счетами процессинга) перемещаются.

Извращенцы
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:13

  Faceless написав:
newbie написав:
  maxim2014 написав:Какой перевод между двумя картами привязанными к одному счету? У них же баланс общий.

Ну и что? Перевод с карты на карту, р2р. Баланс счета клиента в АБС не меняется, но деньги между картами (и счетами процессинга) перемещаются.

Извращенцы

Свині.@ :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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