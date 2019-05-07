Додано: Вів 07 тра, 2019 09:31

nickvlk1 написав: Мягко говоря странное решение имея два продукта VISA и MC не давать клиенту право выбирать. Мягко говоря странное решение имея два продукта VISA и MC не давать клиенту право выбирать.

Разница между картами двух МПС все же есть. Например, лимиты по бесконтактным операциям, акции и бонусные программы от каждой из платежной систем. Дизайн карт может быть разным и т.д и т.п.

У меня был курьезный момент с МС, когда отель за границей не хотел принимать мой MC debit к оплате и просил чтобы я дал им кредитную карту!-)

Как я должен был объяснить клерку что мой MC debit на самом деле кредитная карта? В ситуации помогла имеющаяся в тот момент карта VISA. Она не была кредитной, конечно же, но на визах не пишут debit и банк принял ее к оплате без проблем.

Я понимаю, что для 90% клиентов логотип на карте не имеет значения, но право клиенту выбирать нужно предоставить в любом случае.

Ничего странного. Раньше, когда банкам было все равно, давали. Сейчас не все равно, т.к. MC обходится им дешевле или предлагает лучшие условия. Причем уже давно.Разница, в т.ч. для клиентов, конечно есть. А дизайн это вообще решающий критерий при выбореЭто еще раз подтверждает, что МС воспринимается как шара.Между тем, что написано на карте и тем, что она на самом деле есть, может быть разница. Разве у нас не все карты по существу кредитные и дебетки не загоняют в овердрафт?Банки уже давно так не считают. Они так считали, когда долллар был по 5 (4),обслуживание карт нисколько не стоило и их раздавали бесплатно в любых количествах.