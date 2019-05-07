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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1331133213331334
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:31

Re: Monobank

  nickvlk1 написав:Мягко говоря странное решение имея два продукта VISA и MC не давать клиенту право выбирать.

Ничего странного. Раньше, когда банкам было все равно, давали. Сейчас не все равно, т.к. MC обходится им дешевле или предлагает лучшие условия. Причем уже давно.

Разница между картами двух МПС все же есть. Например, лимиты по бесконтактным операциям, акции и бонусные программы от каждой из платежной систем. Дизайн карт может быть разным и т.д и т.п.

Разница, в т.ч. для клиентов, конечно есть. А дизайн это вообще решающий критерий при выборе :wink:

У меня был курьезный момент с МС, когда отель за границей не хотел принимать мой MC debit к оплате и просил чтобы я дал им кредитную карту!-)

Это еще раз подтверждает, что МС воспринимается как шара.

Как я должен был объяснить клерку что мой MC debit на самом деле кредитная карта? В ситуации помогла имеющаяся в тот момент карта VISA. Она не была кредитной, конечно же, но на визах не пишут debit и банк принял ее к оплате без проблем.

Между тем, что написано на карте и тем, что она на самом деле есть, может быть разница. Разве у нас не все карты по существу кредитные и дебетки не загоняют в овердрафт?

Я понимаю, что для 90% клиентов логотип на карте не имеет значения, но право клиенту выбирать нужно предоставить в любом случае.

Банки уже давно так не считают. Они так считали, когда долллар был по 5 (4),обслуживание карт нисколько не стоило и их раздавали бесплатно в любых количествах.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:36

Re: Monobank

  klug написав:готелі і прокати, зазвичай, хочуть картку з кредтним біном

Кстати, почему? Считают, что кредитка надежней дебетки? Наивные, не знают, что у нас с дебеток списывают так же как и с кредиток (в смысле без ограничений) :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:45

Re: Monobank

  qwe_ua написав:Вы не поверите.... В ПЦ у карт тоже может быть один счёт

Одной, которая несколько раз перевыпускалась или совершенно разных, в т.ч. разных МПС?

Я полагал, что в процессинге счет привязываается к карте, поскольку он работает типа с картами, а не карта к счету, как в АБС, которая работает со счетами.
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