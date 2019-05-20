берем 71 млрд и множим на 1,2% (вожделенный потолок кэшбека по версии монобанды)
получаем 852 млн должны были выплатить.
а по факту 336 млн. В 2,5 раза меньше!!!
так кто свинорыл?
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Додано: Пон 20 тра, 2019 15:34
Re: Monobank
берем 71 млрд и множим на 1,2% (вожделенный потолок кэшбека по версии монобанды)
получаем 852 млн должны были выплатить.
а по факту 336 млн. В 2,5 раза меньше!!!
так кто свинорыл?
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:52
Re: Monobank
але ж не увесь КБ був по 20%
лише самі (рідкі і дивні) категорії
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:24
Мова ж про 1,2% (відкат кобобанди за транзакцією), а не про 20%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:00
лень искать в фб - горох заявлял, что они получают 1,8-2% и готовы 1,2% отдавать клиентам... ну в общем в очередной раз показал, что он балабол
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:36
Re: Monobank
Я только по 2500 с 4х карт, так как особо читать не люблю, только под 20%)))
Додано: Пон 20 тра, 2019 18:11
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:24
Re: Monobank
Вроде не один, несколько точно помню, но правда давно уже такого не было.
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:33
Что с интернетом, что без оного, так же активно накручивает все цифры
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41
Son of Sun
на тій сторінці із цифрами якийсь хитрий код
він періодично опитує сервер банку, але не так часто, як крутяться цифри на екрані!
тобто раз в 10-20 сек запитали свіжі дані, а далі бумбарашим собі циферки, і тільки вперед!
до речі зробимо слєдственний експеримент!
ось скрін на 23-42
зранку загляну на к-сть відкрити карт
якщо буде пару тис за ніч - точно ДУРЯТЬ
якщо ні - значить ОК,
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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