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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:34

Re: Monobank

берем 71 млрд и множим на 1,2% (вожделенный потолок кэшбека по версии монобанды)
получаем 852 млн должны были выплатить.
а по факту 336 млн. В 2,5 раза меньше!!!
так кто свинорыл?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:52

Re: Monobank

  mephala написав:берем 71 млрд и множим на 1,2%

але ж не увесь КБ був по 20%
лише самі (рідкі і дивні) категорії
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:24

  greenozon написав:
  mephala написав:берем 71 млрд и множим на 1,2%

але ж не увесь КБ був по 20%
лише самі (рідкі і дивні) категорії

Мова ж про 1,2% (відкат кобобанди за транзакцією), а не про 20%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:00

  klug написав:
  greenozon написав:
  mephala написав:берем 71 млрд и множим на 1,2%

але ж не увесь КБ був по 20%
лише самі (рідкі і дивні) категорії

Мова ж про 1,2% (відкат кобобанди за транзакцією), а не про 20%.

лень искать в фб - горох заявлял, что они получают 1,8-2% и готовы 1,2% отдавать клиентам... ну в общем в очередной раз показал, что он балабол 8)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:36

Re: Monobank

Hack-Stock написав:Я на "книги" на амазоне регулярно по 5000 грн с пяти карт трачу, когда есть кешбек ;))
Я только по 2500 с 4х карт, так как особо читать не люблю, только под 20%)))
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 18:11

  anis написав:
Hack-Stock написав:Я на "книги" на амазоне регулярно по 5000 грн с пяти карт трачу, когда есть кешбек ;))
Я только по 2500 с 4х карт, так как особо читать не люблю, только под 20%)))

20% вроде 1 раз только было
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:24

Re: Monobank

Hack-Stock написав:
  anis написав:
Hack-Stock написав:Я на "книги" на амазоне регулярно по 5000 грн с пяти карт трачу, когда есть кешбек ;))
Я только по 2500 с 4х карт, так как особо читать не люблю, только под 20%)))

20% вроде 1 раз только было
Вроде не один, несколько точно помню, но правда давно уже такого не было.
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:33


Что с интернетом, что без оного, так же активно накручивает все цифры :)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41

Son of Sun
на тій сторінці із цифрами якийсь хитрий код
він періодично опитує сервер банку, але не так часто, як крутяться цифри на екрані!

тобто раз в 10-20 сек запитали свіжі дані, а далі бумбарашим собі циферки, і тільки вперед!

до речі зробимо слєдственний експеримент!

ось скрін на 23-42
http://prntscr.com/nr47kv

зранку загляну на к-сть відкрити карт :)

якщо буде пару тис за ніч - точно ДУРЯТЬ
якщо ні - значить ОК,
+50грн !
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greenozon
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