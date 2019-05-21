RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1343134413451346
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:10

isen на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока)) https://the-city.kiev.ua/ru/article/sin ... -podole-47
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 03.12.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:49

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))


назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа?? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:19

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))


назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа?? :)

Smartass
A person who is extremely irritating because they behave as if they know everything.

Персонаж, очень сильно раздражающий всех тем, что ведёт себя так, как будто он всё знает.
Всезнайка, но гораздо более грубо.
M-Audio
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 23.03.11
Подякував: 249 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:22

  M-Audio написав:
  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))


назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа?? :)

Smartass
A person who is extremely irritating because they behave as if they know everything.

Персонаж, очень сильно раздражающий всех тем, что ведёт себя так, как будто он всё знает.
Всезнайка, но гораздо более грубо.

Таких культурно называют умниками, а грубо - ботанами и задротами :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1343134413451346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8685)
22.05.2019 02:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.