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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:10
isen на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:49
Re: Monobank
назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 тра, 2019 22:19
Smartass
A person who is extremely irritating because they behave as if they know everything.
Персонаж, очень сильно раздражающий всех тем, что ведёт себя так, как будто он всё знает.
Всезнайка, но гораздо более грубо.
Додано: Вів 21 тра, 2019 22:22
Таких культурно называют умниками, а грубо - ботанами и задротами
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:03
Книжное пати
Хмм, а что, помимо ваучеров Амазона может быть еще выгоднее - аж интересно стало. Можно в ЛС, плиз)
Додано: Сер 22 тра, 2019 20:49
Дубилет в гостях у Скрыпина онлайн сейчас:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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