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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1343134413451346
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:10

isen на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока)) https://the-city.kiev.ua/ru/article/sin ... -podole-47
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:49

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))


назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа?? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:19

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))


назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа?? :)

Smartass
A person who is extremely irritating because they behave as if they know everything.

Персонаж, очень сильно раздражающий всех тем, что ведёт себя так, как будто он всё знает.
Всезнайка, но гораздо более грубо.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:22

  M-Audio написав:
  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))


назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа?? :)

Smartass
A person who is extremely irritating because they behave as if they know everything.

Персонаж, очень сильно раздражающий всех тем, что ведёт себя так, как будто он всё знает.
Всезнайка, но гораздо более грубо.

Таких культурно называют умниками, а грубо - ботанами и задротами :)
curiousobro
 
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:53

Прекрасный банк! Никому не рекомендую, сегодня пост-фактум узнал что великий монобанк "На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании." Узнал об этом зайдя в приложение, сообщать мне об этом никто и не собирался, денег возвращать соответственно тоже. Причину я так и не услышал)
Rezolone
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:43

Re: Monobank

Rezolone написав:Прекрасный банк! Никому не рекомендую, сегодня пост-фактум узнал что великий монобанк "На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании." Узнал об этом зайдя в приложение, сообщать мне об этом никто и не собирался, денег возвращать соответственно тоже. Причину я так и не услышал)


Остаток, если он был, скорее всего вернут через кассу Универсала.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:55

  Faceless написав:
Rezolone написав:Прекрасный банк! Никому не рекомендую, сегодня пост-фактум узнал что великий монобанк "На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании." Узнал об этом зайдя в приложение, сообщать мне об этом никто и не собирался, денег возвращать соответственно тоже. Причину я так и не услышал)


Остаток, если он был, скорее всего вернут через кассу Универсала.


Чудесная перспектива, особенно если в городе нет отделения Универсала :evil: :evil: :evil:
И все же... хотелось бы знать, чем Резолон так провинился, что банк решил расторгнуть. Неужели член банды "кассиров АТБ" или еще похуже? Можно в личку.
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