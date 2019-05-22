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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:11
Rezolone написав:
Прекрасный банк! Никому не рекомендую, сегодня пост-фактум узнал что великий монобанк "На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании." Узнал об этом зайдя в приложение, сообщать мне об этом никто и не собирался, денег возвращать соответственно тоже. Причину я так и не услышал)
зараз нашкребуть 1 000 000 абонентів (вже от -от) і почнуть слати усіх в ЧЧЧЧ!
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:44
Rezolone написав:
сегодня пост-фактум узнал что великий монобанк "На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании."
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:56
Rezolone написав:
Прекрасный банк! Никому не рекомендую, сегодня пост-фактум узнал что великий монобанк "На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании." Узнал об этом зайдя в приложение, сообщать мне об этом никто и не собирался, денег возвращать соответственно тоже. Причину я так и не услышал)
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:00
Искатель написав: Faceless написав:
Rezolone написав:Прекрасный банк! Никому не рекомендую, сегодня пост-фактум узнал что великий монобанк "На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании." Узнал об этом зайдя в приложение, сообщать мне об этом никто и не собирался, денег возвращать соответственно тоже. Причину я так и не услышал)
Остаток, если он был, скорее всего вернут через кассу Универсала.
Чудесная перспектива, особенно если в городе нет отделения Универсала
И все же... хотелось бы знать, чем Резолон так провинился, что банк решил расторгнуть. Неужели член банды "кассиров АТБ" или еще похуже? Можно в личку.
Ну любой банк может так разорвать сотрудничество - требования политик комплаенс разного рода, от источников доходов до характера платежей. Вряд ли за свинорыльство аж договор расторгали
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:21
M-Audio написав: greenozon написав: Мизантрóп написав:
на любителя.Ну хоть петь в храм не зовет пока))
назва новітнього клубу - smartass
розумна дупа??
Smartass
A person who is extremely irritating because they behave as if they know everything.
Персонаж, очень сильно раздражающий всех тем, что ведёт себя так, как будто он всё знает.
Всезнайка, но гораздо более грубо.
может проще одним словом - хитрожопый ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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