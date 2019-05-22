|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:13
Ethereum написав:
А де ви відкривали карту,як немає відділення?
Для вас новость, что у Монобанка есть точки продаж, где можно оформить карту? Или что есть доставка курьером (не уверен, работает ли в тех городах, где нет отделений). А вот денег ни точка продаж, ни курьер не даст.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1558
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:20
Привет!
Спасибо, что выразили интерес к вечеринке для бете-тестеров monobank!
К сожалению, интерес к мероприятию выразило гораздо больше людей, чем мы рассчитывали, и Вы не попали в список приглашенных, который мы сформировали по случайном принципу.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
- Промокод 'Бонус к депозиту' - I3DPEJD
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:27
а когда кредитку надо гасить?
25 или 30 числа??
а то в первой с ним начал работать в апреле
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4195
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:29
Игорь Алексеевич написав:
а когда кредитку надо гасить?
В последний день месяца
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
- Промокод 'Бонус к депозиту' - I3DPEJD
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:26
mustbe написав: Игорь Алексеевич написав:
а когда кредитку надо гасить?
В последний день месяца
спасибо.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4195
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:43
mustbe написав:
Привет!
Спасибо, что выразили интерес к вечеринке для бете-тестеров monobank!
К сожалению, интерес к мероприятию выразило гораздо больше людей, чем мы рассчитывали, и Вы не попали в список приглашенных, который мы сформировали по случайном принципу.
А вы хотели попасть туда?)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3921
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|