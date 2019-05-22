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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1345134613471348
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:13

  Ethereum написав:А де ви відкривали карту,як немає відділення?

Для вас новость, что у Монобанка есть точки продаж, где можно оформить карту? Или что есть доставка курьером (не уверен, работает ли в тех городах, где нет отделений). А вот денег ни точка продаж, ни курьер не даст.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:20

Привет!
Спасибо, что выразили интерес к вечеринке для бете-тестеров monobank!
К сожалению, интерес к мероприятию выразило гораздо больше людей, чем мы рассчитывали, и Вы не попали в список приглашенных, который мы сформировали по случайном принципу.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:27

а когда кредитку надо гасить?
25 или 30 числа??
а то в первой с ним начал работать в апреле :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:29

  Игорь Алексеевич написав:а когда кредитку надо гасить?

В последний день месяца
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  • Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:26

  mustbe написав:
  Игорь Алексеевич написав:а когда кредитку надо гасить?

В последний день месяца

спасибо. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:43

  mustbe написав:
Привет!
Спасибо, что выразили интерес к вечеринке для бете-тестеров monobank!
К сожалению, интерес к мероприятию выразило гораздо больше людей, чем мы рассчитывали, и Вы не попали в список приглашенных, который мы сформировали по случайном принципу.

А вы хотели попасть туда?)
guntherhouse777
 
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