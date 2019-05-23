Поднятие гривнеставок на 0,5% на 3 и 6 месяцев... Прям клонируют Приват мгновенно.
P.S. Для деполюдей - отличный тренд!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:05
Re: Monobank
Поднятие гривнеставок на 0,5% на 3 и 6 месяцев... Прям клонируют Приват мгновенно.
P.S. Для деполюдей - отличный тренд!
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