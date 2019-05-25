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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1346134713481349
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:05

Re: Monobank

Поднятие гривнеставок на 0,5% на 3 и 6 месяцев... Прям клонируют Приват мгновенно.

P.S. Для деполюдей - отличный тренд!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:33

  M-Audio написав:
  Ethereum написав:А де ви відкривали карту,як немає відділення?

Для вас новость, что у Монобанка есть точки продаж, где можно оформить карту? Или что есть доставка курьером (не уверен, работает ли в тех городах, где нет отделений). А вот денег ни точка продаж, ни курьер не даст.


"На третий день Зоркий Сокол обнаружил, что у сарая нет задней стены... "
Естественно, в нашем городе есть уже четыре (когда-то начинали с одной) точки выдачи карт Моно. Одной из них воспользовался, когда скомпрометировали карту и пришлось перевыпускать.
С получением гривны еще куда ни шло - ТАС есть в городе. Вот с валютой сложнее...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:25

Re: Monobank

Полчаса назад - МИЛЛИОН клиентов...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:32

  Vorlon в 18:25 написав:Полчаса назад - МИЛЛИОН клиентов...

В 18:20 - не хватало человек 100.
А с 18:30 - стоит лимон24.
Что-то тут не чисто...
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 18:23

  mustbe написав:В 18:20 - не хватало человек 100.
А с 18:30 - стоит лимон24.
Что-то тут не чисто...

квапились набрати лімон клієнтів до початку сьогоднішньої вечірки :mrgreen:
casper12
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