Поднятие гривнеставок на 0,5% на 3 и 6 месяцев... Прям клонируют Приват мгновенно.
P.S. Для деполюдей - отличный тренд!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:05
Re: Monobank
Поднятие гривнеставок на 0,5% на 3 и 6 месяцев... Прям клонируют Приват мгновенно.
P.S. Для деполюдей - отличный тренд!
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Додано: Суб 25 тра, 2019 16:33
"На третий день Зоркий Сокол обнаружил, что у сарая нет задней стены... "
Естественно, в нашем городе есть уже четыре (когда-то начинали с одной) точки выдачи карт Моно. Одной из них воспользовался, когда скомпрометировали карту и пришлось перевыпускать.
С получением гривны еще куда ни шло - ТАС есть в городе. Вот с валютой сложнее...
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:25
Re: Monobank
Полчаса назад - МИЛЛИОН клиентов...
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:32
В 18:20 - не хватало человек 100.
А с 18:30 - стоит лимон24.
Что-то тут не чисто...
Додано: Суб 25 тра, 2019 18:23
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