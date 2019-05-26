Поднятие гривнеставок на 0,5% на 3 и 6 месяцев... Прям клонируют Приват мгновенно.
P.S. Для деполюдей - отличный тренд!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:05
Re: Monobank
Поднятие гривнеставок на 0,5% на 3 и 6 месяцев... Прям клонируют Приват мгновенно.
P.S. Для деполюдей - отличный тренд!
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Додано: Суб 25 тра, 2019 16:33
"На третий день Зоркий Сокол обнаружил, что у сарая нет задней стены... "
Естественно, в нашем городе есть уже четыре (когда-то начинали с одной) точки выдачи карт Моно. Одной из них воспользовался, когда скомпрометировали карту и пришлось перевыпускать.
С получением гривны еще куда ни шло - ТАС есть в городе. Вот с валютой сложнее...
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:25
Re: Monobank
Полчаса назад - МИЛЛИОН клиентов...
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:32
В 18:20 - не хватало человек 100.
А с 18:30 - стоит лимон24.
Что-то тут не чисто...
Додано: Суб 25 тра, 2019 18:23
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:36
+50грн !
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:43
вышла новая версия
На андроиде вышла новая версия "Пусс" для бета пользователей:
- Добавили депозиты с возможностью досрочного расторжения
- Добавили реквизиты для компенсации комиссии за снятие наличных при получении зарплаты и выплат СПД
- Добавили переводы с Payoneer
- Добавили платный выпуск карты IRON BANK
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:37
Re: Monobank
я знаю за счет чего подняли ставки по депозитах теперь за пополнения мобильного номера в приложении комиссия 3 грн ... тихо без помпы ... я пополнил утром два номера а вечером уже 3 грн ..не ясно с третьего или на всех ....
А я как раз сегодня прорекламировал человеку монобанк хотел по рефайлу пригласить демонстрирую пополнение без комиссии и тут офигеваю ...
Зажрался монобанк у привата что-то типа 50 коп или 1 грн комиссия .. а тут сразу 3 грн ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:45
yama
Не вводьте людей в оману, в мене поповнення мобільного на заг. суму 1 000 грн, тільки щойно спробував поповнити мобільний, комісія - 0 грн.
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:46
Та давно уже ввели заградительный тариф.
1.13. Поповнення мобільного
Безкоштовно (якщо за місяць більше 50 платежів або 10 000 грн — 3 грн за платіж)
Востаннє редагувалось Bosstone в Нед 26 тра, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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