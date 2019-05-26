Додано: Нед 26 тра, 2019 15:37

я знаю за счет чего подняли ставки по депозитах теперь за пополнения мобильного номера в приложении комиссия 3 грн ... тихо без помпы ... я пополнил утром два номера а вечером уже 3 грн ..не ясно с третьего или на всех ....

А я как раз сегодня прорекламировал человеку монобанк хотел по рефайлу пригласить демонстрирую пополнение без комиссии и тут офигеваю ...

Зажрался монобанк у привата что-то типа 50 коп или 1 грн комиссия .. а тут сразу 3 грн ...

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html