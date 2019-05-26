yama написав:я знаю за счет чего подняли ставки по депозитах теперь за пополнения мобильного номера в приложении комиссия 3 грн ... тихо без помпы ... я пополнил утром два номера а вечером уже 3 грн ..не ясно с третьего или на всех ....
А я как раз сегодня прорекламировал человеку монобанк хотел по рефайлу пригласить демонстрирую пополнение без комиссии и тут офигеваю ...
Зажрался монобанк у привата что-то типа 50 коп или 1 грн комиссия .. а тут сразу 3 грн ...
Только что пополнил мобильный - нет комиссии. А что у вас в выписке на эту сумму ?