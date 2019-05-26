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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1347134813491350
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:48

  yama написав:я знаю за счет чего подняли ставки по депозитах теперь за пополнения мобильного номера в приложении комиссия 3 грн ... тихо без помпы ... я пополнил утром два номера а вечером уже 3 грн ..не ясно с третьего или на всех ....
А я как раз сегодня прорекламировал человеку монобанк хотел по рефайлу пригласить демонстрирую пополнение без комиссии и тут офигеваю ...
Зажрался монобанк у привата что-то типа 50 коп или 1 грн комиссия .. а тут сразу 3 грн ...

Только что пополнил мобильный - нет комиссии. А что у вас в выписке на эту сумму ?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:15

Skiw ему тарифы пох
одно из двух: овер 10к грн. или овер 50 пополнях
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:47

А как можно не влезть в 50 пополнений или 10 к в месяц, ну если единственное стать около ЦУМа и зарабатывать на пополняхах.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:51

  melkh написав:А как можно не влезть в 50 пополнений или 10 к в месяц, ну если единственное стать около ЦУМа и зарабатывать на пополняхах.

2 номера Киевстар по 0,01 грн каждый день пополняет,вот 26 мая влетел на 3 грн -…нечитатель тарифов
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:25

  yama написав:я знаю за счет чего подняли ставки по депозитах теперь за пополнения мобильного номера в приложении комиссия 3 грн ... тихо без помпы ... я пополнил утром два номера а вечером уже 3 грн ..не ясно с третьего или на всех ....
Зажрался монобанк у привата что-то типа 50 коп или 1 грн комиссия .. а тут сразу 3 грн ...


получается двв номера на сумму 10 тыс грн. пополнили?

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VetalUA
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 00:22

Ну вообще-то бывают такие мелкие предприниматели, которые торгуют, помимо всякого барахла типа зарядок и наушников, ещё и стартовыми пакетами разных ОПСОСов, так вот зачастую у них с этими самыми ОПСОСами заключены договора, согласно которым за каждый активированный и пополненый стартовый пакет полагается выплата.

Вот тут-то и можно упереться в монины лимиты
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:48

Re: Monobank

  VetalUA написав:получается двв номера на сумму 10 тыс грн. пополнили?

Таких, которые пополняют по 5 000 грн, кажись, киберополиция ищет.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:54

Re: Monobank

  greenozon написав:1 0 0 0 0 0 0 клієнтури....

Молодцы, ниче не скажешь. Кто-то и за 20 лет столько набрать не может.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:18

  newbie написав:
  greenozon написав:1 0 0 0 0 0 0 клієнтури....

Молодцы, ниче не скажешь. Кто-то и за 20 лет столько набрать не может.


а хтось і за все життя банку...

засікаєм час до 2 000 000 моно людей :)
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 1347134813491350
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