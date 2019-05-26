Додано: Пон 27 тра, 2019 12:14

greenozon написав: newbie написав: greenozon написав: 1 0 0 0 0 0 0 клієнтури.... 1 0 0 0 0 0 0 клієнтури....

Молодцы, ниче не скажешь. Кто-то и за 20 лет столько набрать не может. Молодцы, ниче не скажешь. Кто-то и за 20 лет столько набрать не может.



а хтось і за все життя банку...



засікаєм час до 2 000 000 моно людей а хтось і за все життя банку...засікаєм час до 2 000 000 моно людей

честно говоря не понимаю радости от просто красивой цифры. Особенно мне как клиенту банка от этого не холодно ни жарко. И уж тем более что я аижу что банком данная цифирь была достигнута благодаря агрессивной рекламе, которая как потом выяснилось была построена на лжи. Банк "без отделений" превратил в пшик практически все мало мальчики сладкие плюшки, а некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте). Так чему тут радоваться? Думаю и сам банк, хоть и хвастается миллионом, не в восторге от "мертвых" карт, которые используются в лучшем случае для транзита. И мне почему-то кажется что количество таких карт растёт стремительно.Поэтому лично мне пофиг сколько карт выпустили те же Сима или Тася. У них обещания в большинстве своём исполняются поэтому их карты у меня в кошельке постоянно, в отличие от пылящихся на полке трех Монь