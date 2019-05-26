yama написав:я знаю за счет чего подняли ставки по депозитах теперь за пополнения мобильного номера в приложении комиссия 3 грн ... тихо без помпы ... я пополнил утром два номера а вечером уже 3 грн ..не ясно с третьего или на всех .... А я как раз сегодня прорекламировал человеку монобанк хотел по рефайлу пригласить демонстрирую пополнение без комиссии и тут офигеваю ... Зажрался монобанк у привата что-то типа 50 коп или 1 грн комиссия .. а тут сразу 3 грн ...
Только что пополнил мобильный - нет комиссии. А что у вас в выписке на эту сумму ?
yama написав:я знаю за счет чего подняли ставки по депозитах теперь за пополнения мобильного номера в приложении комиссия 3 грн ... тихо без помпы ... я пополнил утром два номера а вечером уже 3 грн ..не ясно с третьего или на всех .... Зажрался монобанк у привата что-то типа 50 коп или 1 грн комиссия .. а тут сразу 3 грн ...
получается двв номера на сумму 10 тыс грн. пополнили?
Ну вообще-то бывают такие мелкие предприниматели, которые торгуют, помимо всякого барахла типа зарядок и наушников, ещё и стартовыми пакетами разных ОПСОСов, так вот зачастую у них с этими самыми ОПСОСами заключены договора, согласно которым за каждый активированный и пополненый стартовый пакет полагается выплата.
Молодцы, ниче не скажешь. Кто-то и за 20 лет столько набрать не может.
а хтось і за все життя банку...
засікаєм час до 2 000 000 моно людей
честно говоря не понимаю радости от просто красивой цифры. Особенно мне как клиенту банка от этого не холодно ни жарко. И уж тем более что я аижу что банком данная цифирь была достигнута благодаря агрессивной рекламе, которая как потом выяснилось была построена на лжи. Банк "без отделений" превратил в пшик практически все мало мальчики сладкие плюшки, а некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте). Так чему тут радоваться? Думаю и сам банк, хоть и хвастается миллионом, не в восторге от "мертвых" карт, которые используются в лучшем случае для транзита. И мне почему-то кажется что количество таких карт растёт стремительно. Поэтому лично мне пофиг сколько карт выпустили те же Сима или Тася. У них обещания в большинстве своём исполняются поэтому их карты у меня в кошельке постоянно, в отличие от пылящихся на полке трех Монь