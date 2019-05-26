RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1348134913501351
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:18

VetalUA скорее всего я превысил лимит КОЛИЧЕСТВА пополнений по 2-3 в день ... sens угадал :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 957
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1577 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:02

Flamingo
данная цифирь была достигнута благодаря агрессивной рекламе, которая как потом выяснилось была построена на лжи. Банк "без отделений" превратил в пшик практически все мало мальчики сладкие плюшки, а некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте).

Умение пускать пыль в глаза - тоже достижение. Не все так умеют. А переводы в валюте Вы хотите между своими картами? Если нет, то разве у нас это возможно? Это ж будет типа платежей.
newbie
 
Повідомлень: 6112
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:06

  newbie написав:
А переводы в валюте Вы хотите между своими картами? Если нет, то разве у нас это возможно? Это ж будет типа платежей.


Радостно заявляли, что схема будет с продажей валюты по некоему курсу, перевод получателю гривны и обратная конвертация на стороне получателя по тому же самому курсу.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8637
З нами з: 16.11.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1348134913501351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, isen, ramaz, SHURICK76, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6706)
27.05.2019 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.