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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 15:18
VetalUA
скорее всего я превысил лимит
КОЛИЧЕСТВА пополнений по 2-3 в день ... sens
угадал
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:02
Flamingo
данная цифирь была достигнута благодаря агрессивной рекламе, которая как потом выяснилось была построена на лжи. Банк "без отделений" превратил в пшик практически все мало мальчики сладкие плюшки, а некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте).
Умение пускать пыль в глаза - тоже достижение. Не все так умеют. А переводы в валюте Вы хотите между своими картами? Если нет, то разве у нас это возможно? Это ж будет типа платежей.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:06
newbie написав:
А переводы в валюте Вы хотите между своими картами? Если нет, то разве у нас это возможно? Это ж будет типа платежей.
Радостно заявляли, что схема будет с продажей валюты по некоему курсу, перевод получателю гривны и обратная конвертация на стороне получателя по тому же самому курсу.
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