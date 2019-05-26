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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 15:18
VetalUA
скорее всего я превысил лимит
КОЛИЧЕСТВА пополнений по 2-3 в день ... sens
угадал
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:02
Flamingo
данная цифирь была достигнута благодаря агрессивной рекламе, которая как потом выяснилось была построена на лжи. Банк "без отделений" превратил в пшик практически все мало мальчики сладкие плюшки, а некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте).
Умение пускать пыль в глаза - тоже достижение. Не все так умеют. А переводы в валюте Вы хотите между своими картами? Если нет, то разве у нас это возможно? Это ж будет типа платежей.
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newbie
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:06
newbie написав:
А переводы в валюте Вы хотите между своими картами? Если нет, то разве у нас это возможно? Это ж будет типа платежей.
Радостно заявляли, что схема будет с продажей валюты по некоему курсу, перевод получателю гривны и обратная конвертация на стороне получателя по тому же самому курсу.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:43
Flamingo написав:
некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте)
ДД тогда обьяснял, что задержка не по вине моно, нбу предложил провести дополнительные обсуждения этого проекта.
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Bosstone
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:46
Bosstone написав: Flamingo написав:
некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте)
ДД тогда обьяснял, что задержка не по вине моно, нбу предложил провести дополнительные обсуждения этого проекта.
НБУ зарезал идею на корню, при чем тут Моно )
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makor06
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:08
makor06 написав:
НБУ зарезал идею на корню, при чем тут Моно )
Возможно ФРС не хочет, чтоб переводы в долларах ходили мимо них? Даже через такой "транзит через гривну".
Суть-то понятна: где-то долларов убавилось - а где-то такая же сумма материализовалась. Как думаете, ФРС одобрит такие переводы без своего мониторинга?
А вот с евро такой прикол мог бы и пройти
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:28
Вкладчик1234 написав:
Суть-то понятна: где-то долларов убавилось - а где-то такая же сумма материализовалась. Как думаете, ФРС одобрит такие переводы без своего мониторинга?
ФРС что, мониторит все продажи доллара за другую валюту?
Ведь схема с псевдогривневым переводом отличается от обыкновенной и реализуемой (продажа доллара - перевод гривны - покупка доллара) только тем, что долларов в результате у получателя окажется немного меньше. ФРС не устраивает именно это?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:28
Вкладчик1234 написав: makor06 написав:
НБУ зарезал идею на корню, при чем тут Моно )
Возможно ФРС не хочет, чтоб переводы в долларах ходили мимо них? Даже через такой "транзит через гривну".
Суть-то понятна: где-то долларов убавилось - а где-то такая же сумма материализовалась. Как думаете, ФРС одобрит такие переводы без своего мониторинга?
А вот с евро такой прикол мог бы и пройти
Ну переводы внутри одного банка ФРС никак не может отследить (к примеру со счета одного родственника на счёт другого первой степени родства, что на сегодняшний день разрешено), потому как проводится внутри банковской проводкой.
Upd Кстати вспомнил что ранее тот же приват (да и не только) гонял валюту и между чужими картами и конвертил платёж в валюту карты (к примеру платишь гривну, а у твоего продавца валюта в баксе и приват зачисляются ему бакс) и ФРС было насp@ть
Востаннє редагувалось Flamingo
в Пон 27 тра, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:34
makor06 написав: Bosstone написав: Flamingo написав:
некоторые даже не запустили (переводы между картами в валюте)
ДД тогда обьяснял, что задержка не по вине моно, нбу предложил провести дополнительные обсуждения этого проекта.
НБУ зарезал идею на корню, при чем тут Моно )
Во времена когда моно-банда работала в большом зелёном банке они много чего делали, что нбу "зарезал на корню". Но именно в анонсированных валютных переводах лично у меня вопрос в другом - признать, что "погорячились, пытались сделать то что нбу запрещает" у моно-банды смелости не хватило - спрятались за обтекаемой формулировкой о непонятных "консультациях".
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Flamingo
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