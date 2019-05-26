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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 15:18
VetalUA скорее всего я превысил лимит КОЛИЧЕСТВА пополнений по 2-3 в день ... sens угадал
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:02
Flamingo
Умение пускать пыль в глаза - тоже достижение. Не все так умеют. А переводы в валюте Вы хотите между своими картами? Если нет, то разве у нас это возможно? Это ж будет типа платежей.
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:06
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:43
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:46
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:08
Возможно ФРС не хочет, чтоб переводы в долларах ходили мимо них? Даже через такой "транзит через гривну".
Суть-то понятна: где-то долларов убавилось - а где-то такая же сумма материализовалась. Как думаете, ФРС одобрит такие переводы без своего мониторинга?
А вот с евро такой прикол мог бы и пройти
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:28
ФРС что, мониторит все продажи доллара за другую валюту?
Ведь схема с псевдогривневым переводом отличается от обыкновенной и реализуемой (продажа доллара - перевод гривны - покупка доллара) только тем, что долларов в результате у получателя окажется немного меньше. ФРС не устраивает именно это?
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:28
Ну переводы внутри одного банка ФРС никак не может отследить (к примеру со счета одного родственника на счёт другого первой степени родства, что на сегодняшний день разрешено), потому как проводится внутри банковской проводкой.
Upd Кстати вспомнил что ранее тот же приват (да и не только) гонял валюту и между чужими картами и конвертил платёж в валюту карты (к примеру платишь гривну, а у твоего продавца валюта в баксе и приват зачисляются ему бакс) и ФРС было насp@ть
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 27 тра, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:34
Во времена когда моно-банда работала в большом зелёном банке они много чего делали, что нбу "зарезал на корню". Но именно в анонсированных валютных переводах лично у меня вопрос в другом - признать, что "погорячились, пытались сделать то что нбу запрещает" у моно-банды смелости не хватило - спрятались за обтекаемой формулировкой о непонятных "консультациях".
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