Додано: Пон 27 тра, 2019 19:28

Вкладчик1234 написав: makor06 написав: НБУ зарезал идею на корню, при чем тут Моно ) НБУ зарезал идею на корню, при чем тут Моно )

Возможно ФРС не хочет, чтоб переводы в долларах ходили мимо них? Даже через такой "транзит через гривну".

Суть-то понятна: где-то долларов убавилось - а где-то такая же сумма материализовалась. Как думаете, ФРС одобрит такие переводы без своего мониторинга?



А вот с евро такой прикол мог бы и пройти Возможно ФРС не хочет, чтоб переводы в долларах ходили мимо них? Даже через такой "транзит через гривну".Суть-то понятна: где-то долларов убавилось - а где-то такая же сумма материализовалась. Как думаете, ФРС одобрит такие переводы без своего мониторинга?А вот с евро такой прикол мог бы и пройти

Ну переводы внутри одного банка ФРС никак не может отследить (к примеру со счета одного родственника на счёт другого первой степени родства, что на сегодняшний день разрешено), потому как проводится внутри банковской проводкой.Upd Кстати вспомнил что ранее тот же приват (да и не только) гонял валюту и между чужими картами и конвертил платёж в валюту карты (к примеру платишь гривну, а у твоего продавца валюта в баксе и приват зачисляются ему бакс) и ФРС было насp@ть