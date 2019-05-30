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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:03
clientage написав: Alex6 написав:
Расскажите как можно еще пополнять карту МОНО без комиссии, после того как Аваль ввел комиссию на переводы с карты.
За реквизитами ? СЕПА ? Или уже только наличка осталась ?
А шо мона тока через Аваль, Ощад или Приват(ток у них есть комисс за сторонний манисенд) так было пополнять ?
Ну и СЭП (по реквизитам прям на 2620) прекрасно работает
ПС. А на ту шоблу давно пора заяву в МПС накатать
Ну куда у меня приход - от туда и пополняю. Не буду же я еще через 3-й банк гонять
П.С. прпобую по реквизитам, но это уже намного дольше, с карты на карту напрямую за 2 сек. приходит
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Alex6
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:31
mustbe написав:
Речь была о том, что за пополнениями на 5к охотится киберполиция, не ?Простой вопрос: имярек хочет за месяц полнить свой парк мобил, со своих карт, по 5к в день.30*5к = 150к / месяцЭто законно ?
Ни за кем киберполиция не охотится. Вы слишком хорошо о ней думаете. Речь была о том, что 90% пополнений мобил на 5000 грн в итоге приходится рассматривать киберполиции по заявлениям от пострадавших, поскольку обычные люди на такие суммы пополняют очень редко. Никто никому не запрещает пополнять на 150 тыс грн. Пополняйте на здоровье, если получится. Банківську таємницю еще никто не отменял, поэтому без Вашего заявления об этом никто не узнает.
Востаннє редагувалось newbie
в П'ят 31 тра, 2019 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:45
mustbe написав:
Что незаконного в том, что он пополнит в течение часа 3 своих номера по 5к ?
Если со своей карты, то ничего. А если с чужой, то желательно мошенника найти и объяснить ему, что он неправ (т.к. страдает очень много людей).
С мобильными операторами это сложно, они не хотят раскрывать персональные данные. Но по решению суда раскрывают, поэтому у мошенников не такое уж и безоблачное будущее. Надо только уметь управлять этим процессом (в т.ч. взаимодействием с киберполицией).
И банки не должны смотреть сквозь пальцы на безопасность своих продуктов, которой становится все меньше. Складывается такое впечатление, что они соревнуются друг с другом, кто больше сольет эту безопасноть и угодит типа клиентам, а по факту мошенникам.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:40
Коли буде рахунок у злотих?
Востаннє редагувалось Prestol
в П'ят 31 тра, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:40
Подскажите, после обновления монобанк не могу войти в приложение. Сначала 3 минуты смотрел на черный экран с надписью монобанк. Теперь написано Что-то не так и кнопка продолжить. Кто-то сталкивался с таким?
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:48
alex2013a90 написав:
Кто-то сталкивался с таким?
со 2..3 раза таки заходит. Пробуйте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:55
alex2013a90 написав:
Подскажите, после обновления монобанк не могу войти в приложение. Сначала 3 минуты смотрел на черный экран с надписью монобанк. Теперь написано Что-то не так и кнопка продолжить. Кто-то сталкивался с таким?
Мені допомогло перевстановлення додатку (видалення та інсталювання заново).
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