RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1352135313541355
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:49

  greenozon написав:заімелі 1 000 000 клієнтів і всім стало пофіг на проблеми!

Вы не правы! Им было пофиг и раньше. То просто :mrgreen: Вы того не замечали
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:46

Re: Monobank

С завтрашнего дня, при выборе кешбека на следующий месяц, у клиентов появится возможность выбрать дополнительно к обычным категориям кешбека еще и предложения от наших партнеров.

АЛЛО — 3%
kniga.biz.ua — 10%
Prostor — 20% на первую покупку по карте monobank
MEGOGO — 50% на первую покупку по карте monobank
Farvater.travel — 10% на первую покупку по карте monobank
Toplyvo UA — 5% на первую покупку по карте monobank

Суммарное ограничение 500 гривен в месяц на сумму кешбека остается
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:50

Re: Monobank

  dengon написав:на первую покупку по карте monobank

1-ша за місяць, з 1 червня 2019, чи взагалі з моменту отримання карти?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8191
З нами з: 15.04.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:51

  chipmunk написав:1-ша за місяць, з 1 червня 2019, чи взагалі з моменту отримання карти?

Гадаю, що перша після вибору категорії. Але це не точно.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:39

  chipmunk написав:1-ша за місяць, з 1 червня 2019, чи взагалі з моменту отримання карти?

  dengon написав:Гадаю, що перша після вибору категорії. Але це не точно.

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/2651172938244681
С завтрашнего дня, при выборе кешбэка на следующий месяц, у клиентов появится возможность выбрать дополнительно к обычным категориям кешбэка еще и предложения от наших партнеров.

АЛЛО — 3%
kniga.biz.ua — 10%
Prostor — 20% на первую покупку по карте monobank за последние 6 месяцев
MEGOGO — 50% на первую покупку по карте monobank за последние три месяца
Farvater.travel — 10% на первую покупку по карте monobank за последние три месяца
Toplyvo UA — 5% на первую покупку по карте monobank за последние три месяца

Суммарное ограничение 500 гривен в месяц на сумму кешбэка остается, но добраться до 500 гривен станет намного легче.
Попробуйте.
Sungsam
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.10.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1352135313541355
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, makor06, slasva, Кочевник і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.