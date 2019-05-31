С завтрашнего дня, при выборе кешбека на следующий месяц, у клиентов появится возможность выбрать дополнительно к обычным категориям кешбека еще и предложения от наших партнеров.
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Суммарное ограничение 500 гривен в месяц на сумму кешбека остается
С завтрашнего дня, при выборе кешбэка на следующий месяц, у клиентов появится возможность выбрать дополнительно к обычным категориям кешбэка еще и предложения от наших партнеров.
АЛЛО — 3% kniga.biz.ua — 10% Prostor — 20% на первую покупку по карте monobank за последние 6 месяцев MEGOGO — 50% на первую покупку по карте monobank за последние три месяца Farvater.travel — 10% на первую покупку по карте monobank за последние три месяца Toplyvo UA — 5% на первую покупку по карте monobank за последние три месяца
Суммарное ограничение 500 гривен в месяц на сумму кешбэка остается, но добраться до 500 гривен станет намного легче. Попробуйте.