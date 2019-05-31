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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 07:20
Якщо є кешбек, то як купівля.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 10:06
Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.
"Горезвісно підвищений дебетовий" кешбек mono торжественно побеждает некоторых конкурентов:
- в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")
- в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
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kosul
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Додано: Суб 01 чер, 2019 10:16
Продукты на Б5 2% чистыми
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anis
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Додано: Суб 01 чер, 2019 10:19
kosul написав:
Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.
"Горезвісно підвищений дебетовий" кешбек mono торжественно побеждает некоторых конкурентов:
- в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")
- в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")
У Алки - кафе, бары 3% с Максимки в этом мес
У Идеи - кафе, бары 3% с Билявки офлайн усигда
ПС. по Б5 2% чистыми, у всех остальных х0,805
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 01 чер, 2019 10:28
kosul написав:
Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.
Я смотрю, что пиво и жара на вас уже хорошо подействовали
kosul написав:
в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")
Не осилил вашу мысль - повторите, пожалуйста. Но в общем случае сравнивать абсолютный размер кэшбека неправильно! Ибо 1% за кредитные будет примерно равен 3% за свои в начале месяца и 2% за свои в конце месяца. Это всё чистыми.
kosul написав:
в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")
Альфа - 3% за кредитные!
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Vorlon
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:05
anis написав:
Продукты на Б5 2% чистыми
А в Моно - наоборот, все цифры - грязными. Позитив только такси, увы.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:08
Vorlon написав:
Альфа - 3% за кредитные!
Ну, кредит там на подрезанный.
А действительно здорово, что 3% можно поиметь и с валютной карты, без намахалова по курсу гривны.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:14
anis написав:
Продукты на Б5 2% чистыми
В контексте поднятой темы это не так. В тасовский перечень mcc-кодов не входит основной игрок (по крайней мере, для крафтового пива) - 5921 "Магазины с продажей спиртных напитков". Потому и написал - в биршопах. День назад расплачивался Б5 в магазине Цыпы - кешбек 1%.
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kosul
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:24
Gas написав:
Обновился, теперь при нажатии кнопки "открыть новый депо" приложение вылетает. Бета.
С каждой обновой всё больше "сюрпризов". Раньше такого раздолбайства не было.
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Размер имеет значение.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30
Vorlon написав:
в общем случае сравнивать абсолютный размер кэшбека неправильно
Соглашусь. Формально кешбек по mono один из самых бледных на рынке.
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kosul
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