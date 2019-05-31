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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1354135513561357>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 07:20

Re: Monobank

Якщо є кешбек, то як купівля.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:06

Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.
"Горезвісно підвищений дебетовий" кешбек mono торжественно побеждает некоторых конкурентов:
- в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")
- в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:16

Re: Monobank

Продукты на Б5 2% чистыми
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:19

  kosul написав:Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.
"Горезвісно підвищений дебетовий" кешбек mono торжественно побеждает некоторых конкурентов:
- в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")
- в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")

У Алки - кафе, бары 3% с Максимки в этом мес
У Идеи - кафе, бары 3% с Билявки офлайн усигда

ПС. по Б5 2% чистыми, у всех остальных х0,805 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:28

  kosul написав:Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.

Я смотрю, что пиво и жара на вас уже хорошо подействовали :lol:
  kosul написав:в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")

Не осилил вашу мысль - повторите, пожалуйста. Но в общем случае сравнивать абсолютный размер кэшбека неправильно! Ибо 1% за кредитные будет примерно равен 3% за свои в начале месяца и 2% за свои в конце месяца. Это всё чистыми.
  kosul написав:в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")

Альфа - 3% за кредитные! 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:05

  anis написав:Продукты на Б5 2% чистыми

А в Моно - наоборот, все цифры - грязными. Позитив только такси, увы.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:08

  Vorlon написав:Альфа - 3% за кредитные!

Ну, кредит там на подрезанный.
А действительно здорово, что 3% можно поиметь и с валютной карты, без намахалова по курсу гривны.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:14

Re: Monobank

  anis написав:Продукты на Б5 2% чистыми

В контексте поднятой темы это не так. В тасовский перечень mcc-кодов не входит основной игрок (по крайней мере, для крафтового пива) - 5921 "Магазины с продажей спиртных напитков". Потому и написал - в биршопах. День назад расплачивался Б5 в магазине Цыпы - кешбек 1%.
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kosul
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:24

Re: Monobank

Gas написав:Обновился, теперь при нажатии кнопки "открыть новый депо" приложение вылетает. Бета.
С каждой обновой всё больше "сюрпризов". Раньше такого раздолбайства не было. :evil:
Быть бесплатным тестером - моветон )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30

Re: Monobank

  Vorlon написав:в общем случае сравнивать абсолютный размер кэшбека неправильно

Соглашусь. Формально кешбек по mono один из самых бледных на рынке.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
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