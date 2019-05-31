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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:49
wig написав:
без намахалова по курсу гривны.
Ну так курс Альфы по картам - один из лучших на рынке? Или нет?
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