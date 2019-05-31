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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:49
wig написав:
без намахалова по курсу гривны.
Ну так курс Альфы по картам - один из лучших на рынке? Или нет?
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Vorlon
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Додано: Суб 01 чер, 2019 13:16
Vorlon написав: kosul написав:
Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.
Я смотрю, что пиво и жара на вас уже хорошо подействовали
kosul написав:
в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")
Не осилил вашу мысль - повторите, пожалуйста. Но в общем случае сравнивать абсолютный размер кэшбека неправильно! Ибо 1% за кредитные будет примерно равен 3% за свои в начале месяца и 2% за свои в конце месяца. Это всё чистыми.
kosul написав:
в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")
Альфа - 3% за кредитные!
алкин недогрейс прибавляет 0,5% а нормальный 1,5%
при условии что деньги свои лежат под 17% пока покупки идут с кредитки.
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mephala
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Додано: Суб 01 чер, 2019 15:26
kosul написав:
Если задасться целью найти позитив в кешбечных категориях mono, то в июне звезды сходятся на пиве.
"Горезвісно підвищений дебетовий" кешбек mono торжественно побеждает некоторых конкурентов:
- в биршопах (2% против 1,243% по Большой пятерке, "Продукты")
- в пабах (3% против 2% у голдов/зеленки с КЛ Суркисов, "Кафе и и рестораны")
Во первых, если сравнивать кешбек за свои и кредитные, то нужно к кредитным добавлять как минимум 1%. И тогда станет совершенно очевидно, что никакой победы над конкурентами нет - одни сплошные поражения.
А во вторых, если вспомнить про кредитки у аллы и идеи, у которых тоже есть кешбек по этим категориям, то даже вспоминать влом на какой из полок валяется какая то чёрная карта, по которой обещались золотые горы для клиентов
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Додано: Суб 01 чер, 2019 16:56
а отот дополнительный кешбек он только за свои или за кредитные тоже?
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Hack-Stock
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Додано: Суб 01 чер, 2019 17:30
lel написав:
Toplyvo UA- кто пробовал? Как пройдёт транзакция перевод денег в их приложении?
Думается- как перевод. Кто пробовал?
Там покупается QR-код на топливо, по которому заливать будут. Так что тоже думаю, что покупка.
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Slx
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Додано: Суб 01 чер, 2019 17:31
anis написав:
Продукты на Б5 2% чистыми
MCC 5921 - Магазины с продажей спиртных напитков навынос у ТАСа не проходят по категории "супермаркеты", а у мони проходят.
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Amid
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Додано: Суб 01 чер, 2019 17:34
Hack-Stock написав:
а отот дополнительный кешбек он только за свои или за кредитные тоже?
в партнерских категориях кешбека процент не зависит от характера средств
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Додано: Суб 01 чер, 2019 17:41
Hack-Stock написав:
а отот дополнительный кешбек он только за свои или за кредитные тоже?
Горячка отвечает что за "любые"
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Flamingo
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Додано: Суб 01 чер, 2019 17:41
Доброго дня вкотре !
Бачу для себе - варто виходити за замкнене коло кешбеку Моно-Конкорд-ПриватБонус ...
В кредитні на В5 та інші не заходжу, - писав раніше.
Чиста психологія не лізти в борги Flamingo
сказав - це виліковно і скоро пройде
Але поки що буду за принципом - коли свої, якось спокійніше
Якщо у учасників гілки є поради по кешбеку "за свої" вище
1% по інших банках - прошу підказати.
Поки відпустка - почитаю
Дякую!
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stas_rst
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