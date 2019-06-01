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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1355135613571358
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:08

greenozon Дякую, вивчу !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 07:04

Кто-то опробовал кэшбэк от партнеров, или просто может ответить на вопросы?
Кэшбэк от партнеров:

- попадает на общий счет кешбэка Моно?
- из указанного процента нужно вычесть налог?
- суммируется с кэшбэком карты, если категория подходит?
- активируется путем оплаты картой Моно, или механизм какой-то другой, и есть возможность оплатить другой картой?

Если кто-то пользовался покупкой через топливо.уа - какой там MCC?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 07:15

Re: Monobank

Да на топливе что-то на окко всего 2.5 предлагают. Нет смысла покупать, столько и на заправлен можно получить
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 07:48

Можно даже больше, но есть пара нюансов. К тому же, вопрос не только про топливо.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 07:49

Re: Monobank

  M-Audio написав: - попадает на общий счет кешбэка Моно?
Слова Гороха:
"Суммарное ограничение 500 гривен в месяц на сумму кешбэка остается, но добраться до 500 гривен станет намного легче."

ps Чуда не будет. По допкешбеку всё аналогично основному.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:15

  M-Audio написав:Можно даже больше, но есть пара нюансов. К тому же, вопрос не только про топливо.

И по этим нюансах через бильше окко похоже стала говнить. Во первых исчезли сертификаты "3 грн. На литре". Остались только 2грн. И они перестали суммироваться с другими скидками бильше типа "пульс по цене 95-го". Вчера заправлялся скидку получил всего 2 грн. +50 коп с литра капнуло на фишку. В общем походу с окко надо прощаться :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:59

Одному мне сегодня пришло персональное предложение по улучшению рассрочки? Теперь без ограничений на количество и срок перевода в рассрочку ранее сделанных трат. И даже на снятие налички в банкомате и p2p!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:08

  Vorlon написав:Одному мне сегодня пришло персональное предложение по улучшению рассрочки? Теперь без ограничений на количество и срок перевода в рассрочку ранее сделанных трат. И даже на снятие налички в банкомате и p2p!

Мне второй раз приходит уже.
Так там же с ежемесячный процентом "рассрочка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:10

Вкладчик1234
Ну да, наверное :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:19

  Vorlon написав:Вкладчик1234
Ну да, наверное :D

Ну да... они ж не про оплату частями пишут
maxim2014
 
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