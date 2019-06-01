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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 07:04
Кто-то опробовал кэшбэк от партнеров, или просто может ответить на вопросы?
Кэшбэк от партнеров:
- попадает на общий счет кешбэка Моно?
- из указанного процента нужно вычесть налог?
- суммируется с кэшбэком карты, если категория подходит?
- активируется путем оплаты картой Моно, или механизм какой-то другой, и есть возможность оплатить другой картой?
Если кто-то пользовался покупкой через топливо.уа - какой там MCC?
Додано: Нед 02 чер, 2019 07:15
Re: Monobank
Да на топливе что-то на окко всего 2.5 предлагают. Нет смысла покупать, столько и на заправлен можно получить
Додано: Нед 02 чер, 2019 07:48
Можно даже больше, но есть пара нюансов. К тому же, вопрос не только про топливо.
Додано: Нед 02 чер, 2019 07:49
Re: Monobank
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:15
И по этим нюансах через бильше окко похоже стала говнить. Во первых исчезли сертификаты "3 грн. На литре". Остались только 2грн. И они перестали суммироваться с другими скидками бильше типа "пульс по цене 95-го". Вчера заправлялся скидку получил всего 2 грн. +50 коп с литра капнуло на фишку. В общем походу с окко надо прощаться
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:59
Одному мне сегодня пришло персональное предложение по улучшению рассрочки? Теперь без ограничений на количество и срок перевода в рассрочку ранее сделанных трат. И даже на снятие налички в банкомате и p2p!
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:08
Мне второй раз приходит уже.
Так там же с ежемесячный процентом "рассрочка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:19
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