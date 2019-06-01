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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1356135713581359
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:30

Є в кого досвід покупок на uabuket.com ? В якому mcc проходить оплата?

upd.: категорія відповідна.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:31

  maxim2014 написав:Да на топливе что-то на окко всего 2.5 предлагают. Нет смысла покупать, столько и на заправлен можно получить

С партнерским КБ я насчитал 3.78 грн на литре, от стеллы. Да, одноразовой, но 3.78 больше чем 2.50 от оккопей + это живыми деньгами, а не бонусом на следующую покупку.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:36

Re: Monobank

Почитал правила на топливо.уа, если пополнить с начала баланс в их системе - то будет еще +0.50 грн скидка. Но пробовать не буду.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:52

  stas_rst написав:Доброго дня вкотре !
Бачу для себе - варто виходити за замкнене коло кешбеку Моно-Конкорд-ПриватБонус ...
В кредитні на В5 та інші не заходжу, - писав раніше.
Чиста психологія не лізти в борги :)
Flamingo сказав - це виліковно і скоро пройде :)
Але поки що буду за принципом - коли свої, якось спокійніше :)
Якщо у учасників гілки є поради по кешбеку "за свої" вище 1% по інших банках - прошу підказати.
Поки відпустка - почитаю :)
Дякую!
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ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:08

  Skiw написав:
  maxim2014 написав:Да на топливе что-то на окко всего 2.5 предлагают. Нет смысла покупать, столько и на заправлен можно получить

С партнерским КБ я насчитал 3.78 грн на литре, от стеллы. Да, одноразовой, но 3.78 больше чем 2.50 от оккопей + это живыми деньгами, а не бонусом на следующую покупку.

Но нельзя получить КБ от карты, как я понимаю. Ибо платить надо моней, а у неё нет сейчас соответствующей категории.
А где это 2,50 от оккопей? 50 копеек же. А если с фишкой, то у меня 3,00 получается сейчас всего вместе.
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