Є в кого досвід покупок на uabuket.com ? В якому mcc проходить оплата?
upd.: категорія відповідна.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 10:30
Є в кого досвід покупок на uabuket.com ? В якому mcc проходить оплата?
upd.: категорія відповідна.
Додано: Нед 02 чер, 2019 12:31
С партнерским КБ я насчитал 3.78 грн на литре, от стеллы. Да, одноразовой, но 3.78 больше чем 2.50 от оккопей + это живыми деньгами, а не бонусом на следующую покупку.
Skiw
Додано: Нед 02 чер, 2019 12:36
Re: Monobank
Почитал правила на топливо.уа, если пополнить с начала баланс в их системе - то будет еще +0.50 грн скидка. Но пробовать не буду.
Skiw
Додано: Нед 02 чер, 2019 12:52
WC от ТАС
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Нед 02 чер, 2019 13:08
Но нельзя получить КБ от карты, как я понимаю. Ибо платить надо моней, а у неё нет сейчас соответствующей категории.
А где это 2,50 от оккопей? 50 копеек же. А если с фишкой, то у меня 3,00 получается сейчас всего вместе.
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