Є в кого досвід покупок на uabuket.com ? В якому mcc проходить оплата?
upd.: категорія відповідна.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 10:30
Є в кого досвід покупок на uabuket.com ? В якому mcc проходить оплата?
upd.: категорія відповідна.
Додано: Нед 02 чер, 2019 12:31
С партнерским КБ я насчитал 3.78 грн на литре, от стеллы. Да, одноразовой, но 3.78 больше чем 2.50 от оккопей + это живыми деньгами, а не бонусом на следующую покупку.
Skiw
Додано: Нед 02 чер, 2019 12:36
Re: Monobank
Почитал правила на топливо.уа, если пополнить с начала баланс в их системе - то будет еще +0.50 грн скидка. Но пробовать не буду.
Skiw
Додано: Нед 02 чер, 2019 12:52
WC от ТАС
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Нед 02 чер, 2019 13:08
Но нельзя получить КБ от карты, как я понимаю. Ибо платить надо моней, а у неё нет сейчас соответствующей категории.
А где это 2,50 от оккопей? 50 копеек же. А если с фишкой, то у меня 3,00 получается сейчас всего вместе.
Додано: Нед 02 чер, 2019 13:14
А где в приложении виден партнерский кеш-бек?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:12
Re: Monobank
Если взять купоны на 3 гривны скидку на КЛО (раздаёт новус, леруа мерлен, ватсонс, может кто-то ещё)+ у кло и так на гривну ниже чем у вог/окко + 3% чистыми КБ по викенду получаеся за 95й евро 27,15 без всяких извращений с талонами.
Додано: Нед 02 чер, 2019 16:11
Так считал
Фишка:
2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.
0.50 - за оплату оккопей.
Итого, через оккопей получается 2.50 на литре, но в виде баллов на фишку.
Топливо.уа:
Партнерская скидка 5% = 1.60 грн грязными или 1.29 грн чистыми
2.50 на литре - стандартная скидка от топливо.уа при оплате картой в приложении.
Итого 2.50+1.29= 3.79 грн на литре при оплате картой.
1.29 в виде КБ на моно, а 2.50 в виде уменьшения самой цены, что приравниваю к живым деньгам.
Востаннє редагувалось Skiw в Нед 02 чер, 2019 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Skiw
Додано: Нед 02 чер, 2019 16:14
В этом месяце появился - писали ж уже. Может Вы просто не обновили приложение.
Skiw
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