Только надо карту викенд иметь и хотеть заправиться на КЛО.
У меня ни того ни того
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Додано: Нед 02 чер, 2019 16:17
Только надо карту викенд иметь и хотеть заправиться на КЛО.
У меня ни того ни того
Skiw
Додано: Нед 02 чер, 2019 16:40
Skiw
У меня малолитражка 2,4 атмосферник. Ничего плохого не могу сказать про топливо от КЛО (в Киеве, по крайней мере), сравнивал и с Окко и с Вог (хотя, на последних двух расход немного меньше, но не покрывает разницу в стоимости топлива).
Додано: Нед 02 чер, 2019 16:50
Re: Monobank
Зранку вчора протупив. Думав - партнерські замість стандартних, тобто - не більше двох категорій в сумі. А дружина сьогодні, не думаючи, відмітила ще й партнерський магазин якийсь ... каже - у мене три От як тепер їй в приклад ставити власні висновки правильні ? І повернення (добору партнерських) вроді ж таки нема ?
Додано: Нед 02 чер, 2019 16:56
Re: Monobank
Може в підтримку поплакатись? Кажуть, як ще не було витрат то можуть поміняти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 02 чер, 2019 17:00
Бывает... Ксати если еще не делали трат, через горячку все категрии можно откатить.
Но надо заметить что у Мони в приложении как раз весьма дружественный по отношению к клиенту интерфейс. Он не дает залезть туда куда нельзя. К примеру я начал отмечать сначала "партнерку" - оно давало спокойно отметить хоть все пункты, но при этом кнопка "Продолжить" оставалась не активной, потом отметил 2 "основных" категории и остальные "основные" категории стало выбрать уже невозможно, а вот "партнерские" спокойно снимались и добавлялись. Поэтому я понял что "партнерки" можно брать сколь угодно. Жаль только полезного для себя там ничего хорошего так и не нашел, на всякий случай кликнул "простор" (никогда там не бываю ) и "топливо" (но потом почитал и понял что не мое) ну и "цветы" с "такси" - вдруг пригодится
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:07
Re: Monobank
А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.
Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.
Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:19
Был такой Ералаш: когда школьник покупает 2 билета на автобус, с оговоркой что второй на случай если потеряет первый, а на вопрос а если потеряет оба отвечает "А в этом случае у меня проездной"
Так и здесь - у меня еще в запасе 2 карты Мони. Просто хотелось протестить "партнерку", а потм оказалось что тот магазин, который в одной остановке от моего дома и в котором я еще не разу не был - вовсе не "простор" а "лотос"
Ну и на крайний случай и эту карту можно "откатить" - я то по прежнему и ее не юзал
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:25
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:38
Flamingo Дякую !
Трати зробив уже по продуктах, так що мабуть уже пізно
то не біда, буду знати.
Я так зрозумів, партнерки можна усі брати? А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ?
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:49
stas_rst
Да. В этом месяце партнёрки можно брать все. В описании в правом верхнем углу указаны условия, где-то одноразовая как на топливо юа и мегого, где-то многоразовая, как на Алло.
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