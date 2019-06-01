Додано: Нед 02 чер, 2019 17:00

stas_rst написав: Зранку вчора протупив. Думав - партнерські замість стандартних, тобто - не більше двох категорій в сумі. А дружина сьогодні, не думаючи, відмітила ще й партнерський магазин якийсь ... каже - у мене три От як тепер їй в приклад ставити власні висновки правильні ? І повернення (добору партнерських) вроді ж таки нема ? Зранку вчора протупив. Думав - партнерські замість стандартних, тобто - не більше двох категорій в сумі. А дружина сьогодні, не думаючи, відмітила ще й партнерський магазин якийсь ... каже - у мене триОт як тепер їй в приклад ставити власні висновки правильні ?І повернення (добору партнерських) вроді ж таки нема ?

Бывает... Ксати если еще не делали трат, через горячку все категрии можно откатить.Но надо заметить что у Мони в приложении как раз весьма дружественный по отношению к клиенту интерфейс. Он не дает залезть туда куда нельзя. К примеру я начал отмечать сначала "партнерку" - оно давало спокойно отметить хоть все пункты, но при этом кнопка "Продолжить" оставалась не активной, потом отметил 2 "основных" категории и остальные "основные" категории стало выбрать уже невозможно, а вот "партнерские" спокойно снимались и добавлялись. Поэтому я понял что "партнерки" можно брать сколь угодно. Жаль только полезного для себя там ничего хорошего так и не нашел, на всякий случай кликнул "простор" (никогда там не бываю) и "топливо" (но потом почитал и понял что не мое) ну и "цветы" с "такси" - вдруг пригодится