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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1358135913601361
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:51

  stas_rst написав: А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ?
А там если на буковку "і" кликнуть рядом с названием партнерки то оно пишет условия где на первую покупку за полгода, а где за три месяца
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:03

  clientage написав:
  Flamingo написав:на всякий случай кликнул

А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.
Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.
Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА :wink:

Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку.
Stargazer212
 
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  #<1 ... 1358135913601361
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